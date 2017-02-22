Uyuşturucudan yakalanan ünlü isimleri afişe etmeyin

Eylem Planı'nda uyuşturucudan mahkum olan sanatçı Deniz Seki'ye atıfta bulunularak “Narkotik operasyonlarında yakalanan kamuoyunca tanınan kişileri afişe etmeyin” emri verildi. EGM alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:
– Risk teşkil ettiği değerlendirilen bölge, mahalle, alan, cadde ve sokaklar, personele zimmetlenecek. Riskli bölgelerde halkla ilişkiler konusuna önem verilecek. Devriyede, kimlik sorma ve önleme araması yapılacak.
– Tedbirlere ilişkin istatistiki verilerin önceki döneme göre haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık mukayesesi yapılacak. Sonuca göre ilave tedbirler uygulanacak.
– Uyuşturucu madde, alkol gibi zararlı maddelerin tüketimi yapılan metruk binalar belediyelere yıktırılacak. Ağaçlık alan ve parkların aydınlatılması sağlanacak.
– Okul yöneticileri, öğretmen, veli ve öğrenciler, uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirilecek.
– Toplum destekli polis, halkın uyuşturucuya karşı duyarlılığını artırmak amacıyla farkındalık faaliyetleri gerçekleştirecek.