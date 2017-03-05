Uyuyan anne ve babasını bıçakladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda 21 yaşındaki genç, anne ve babasını uyurken bıçakladı. Anne ve babasını ağır yaralayan genç polis tarafından yakalandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda 21 yaşındaki genç, anne ve babasını uyurken bıçakladı. Anne ve babasını ağır yaralayan genç polis tarafından yakalandı.

Olay, Turgutlu Mustafa Kemal Mahallesi Alper Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (21), 4 Mart sabahı 05.00 sularında aynı evde ikamet ettiği anne D.K. (50) ve baba M.Ş.K.'yı (52) kesici aletle baş bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan çift Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından baba M.Ş.K. hayati tehlike kaydıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine, anne D.K. da hayati tehlike kaydıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve babasını ağır yaralayan İ.K., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yaralı çiftin yoğun bakıma tedavilerinin sürdüğü, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. DHA