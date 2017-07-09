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Üzerine kaynar su döküp terk ettiler

Bursa'da üzerine kaynar su dökülüp terk edilen bu köpek, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi´nde tedavi altına alındı. Hayvanseverler, sırtı yanan ve tedavisi 3 ay sürecek olan köpeğe bu işkenceyi yapanın bulunmasını istiyor.

15:429 Temmuz 2017
Gündem
Üzerine kaynar su döküp terk ettiler
Bursa'da üzerine kaynar su dökülüp terk edilen bu köpek, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi´nde tedavi altına alındı. Hayvanseverler, sırtı yanan ve tedavisi 3 ay sürecek olan köpeğe bu işkenceyi yapanın bulunmasını istiyor.

Bursa´da kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerine kaynamış su dökülerek yaralanan Pitbull cinsi köpek Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi´nde tedavi altına alındı.

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Merkez Osmangazi İlçesi Yalova Yolu üzerinde Pitbull cinsi bir köpeğin sırtına kimliği belirsiz kişiler tarafından kaynar su dökülerek sokağa terk edildiği ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri harekete geçti. Sırtı tamamen yanan ve sırt kasları zarar gören 1 yaşındaki dişi köpek tedavi altına alındı. Tedavinin 3 ay süreceği belirtildi.

DHA

Son güncelleme: 15:4309.07.2017
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