Uzmanından kritik deprem uyarısı: Marmara’da iki riskli alan var

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 'deprem' konulu seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin depremlerdeki can kayıplarında dünyada 3'üncü sırada yer aldığını söyledi. Dr. Doğan Kalafat ise, Türkiye'de deprem erken uyarı sistemi için "Marmara'da olacak bir depremde erken uyarımız yalnızca 7 saniye önce mümkün. Yani erken uyarı çok zor" dedi.

Marmara Bölgesi’nde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Türkiye’de Afet Eğitimi Projesi (MARDIM), Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknoloji Ajansı (JAMSTEC) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) işbirliğiyle düzenlenen seminer, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde yapıldı.

Seminere konuşmacı olarak Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki ve Boğaziçi Üniversitesi KRDAE’de görev yapan Dr. Doğan Kalafat katıldı.

Seminerde, Japonya ve Türkiye´yi karşılaştıran Moriwaki, “Biz ada ülkesiyiz. Türkiye´nin 2 katı kalabalığız. Düz yer çok az, mecburen gökdelenler olmak zorunda ama Türkiye’de çok düz yer var. Türkiye’de şu ana kadar meydana gelen en büyük deprem 7.9 şiddetinde, Japonya’da ise 9.0” dedi.

“TÜRKİYE CAN KAYIPLARINDA 3. SIRADA”

Türkiye’nin depremlerdeki can kayıplarında dünyada 3’üncü sırada yer aldığını kaydeden Moriwaki, şöyle konuştu:

“Türkiye’de çok fazla ve çok büyük deprem yok ama kayıp sayısı yüksek bulunuyor. Bunun sebebine baktığımızda 81 ilin 55’i birinci derecede deprem bölgesinde bulunuyor ve 18 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 67’si kaçak yapılardan oluşuyor. Bunları önlemek için mutlaka denetim yapmak lazım. Biz de depremde aynı acıyı çekiyoruz. Benim iki kızım da Japonya’da büyük bir deprem yaşadı. Japonya çok eğitim yapıyor, maalesef Türkiye aynı eğitimi yapmıyor. Ben de bir Japon olarak bu eğitimlere katkı sağlamak istiyorum. Çünkü Türkiye’de her an deprem olabilir, depreme hazırlıklı olunmalıdır.” Moriwaki, Japonya’daki okullarda her ay deprem tatbikatı yapıldığını, deprem öncesi hazırlıklar için eşyaların sabitlenmesi gerektiğini belirtti.

‘TÜRKİYE’DE ERKEN UYARI ÇOK ZOR’

Dr. Doğan Kalafat ise binaların dayanıklılığı ve depreme hazırlık konularına değindi. Kalafat, Türkiye’de deprem erken uyarı sistemi için “Marmara’da olacak bir depremde erken uyarımız yalnızca 7 saniye önce mümkün. Yani erken uyarı çok zor” dedi.

Deprem sonrası hasar tespitinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Doğan Kalafat, “Hızlı hasar tespiti ile geçici barınma yerlerini sağlamak çok önemli. Oteller ve okulların hasar tespitleri yapılmalı. Marmara deprem potansiyeline sahip bir yer. Sınırlarında 7 il var ve toplam nüfusu 20 milyonun üzerinde. Biz bu coğrafyada yaşayacaksak dayanıklı binalarda oturmamız lazım. Depreme hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.

“MARMARA’DA İKİ RİSKLİ ALAN VAR”

Marmara’daki olası deprem tehlikesine de değinen Dr. Kalafat, iki riskli alan olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Şu anda bilimin geldiği noktada biz belli hata payları içerisinde belli bir tahmin yapabiliyoruz fakat ne zaman olacağını söylememiz mümkün olmuyor. İstatistiksel metotları kullanarak, elimizde deprem katalogları var. Bu bölgedeki depremlerin tekrarlanma aralıklarına bakıyoruz. Tekrarlanma periyotlarına istatistiki bakıyoruz ama hiçbir zaman depremin öngörüsü mümkün değil. Marmara’da 30 yıl içinde 7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 64, 40 yıl içinde yüzde 75, 70 yıl içinde yüzde 90, 90 yıl içerisinde ise bu risk yüzde 95. Önemli olan 1999 sonrasını bizim iyi değerlendirmiş olmamız. Bir şeyler yaptık ama yeterli değil, daha çok yapmalıyız.” DHA