Vakıflar Genel Müdürlüğü Atatürk’ü neredeyse sildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yenilenen resmi internet sitesinde Atatürk'ün neredeyse silindiği görüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi bugün yenilendi. Yenilenen internet sitesinde daha önce ana sayfada yer alan Atatürk resmi ve sözlerinin yerinin değiştirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yenilenen internet sitesinde Atatürk'ün resim ve sözleri “Tarihçe” sekmesinin altına taşınırken ana sayfada haberler ve duyurularla birlikte Osmanlı padişahlarının vakıflarla ilgili “duaları” ve portreleri yer alıyor.

İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin yeni ve eski hali:

SİTENİN ESKİ HALİ

SİTENİN YENİLENEN HALİ