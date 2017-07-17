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Vakıflar Genel Müdürlüğü Atatürk’ü neredeyse sildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yenilenen resmi internet sitesinde Atatürk'ün neredeyse silindiği görüldü.

23:3217 Temmuz 2017
Gündem
Vakıflar Genel Müdürlüğü Atatürk’ü neredeyse sildi
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yenilenen resmi internet sitesinde Atatürk'ün neredeyse silindiği görüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi bugün yenilendi. Yenilenen internet sitesinde daha önce ana sayfada yer alan Atatürk resmi ve sözlerinin yerinin değiştirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yenilenen internet sitesinde Atatürk'ün resim ve sözleri “Tarihçe” sekmesinin altına taşınırken ana sayfada haberler ve duyurularla birlikte Osmanlı padişahlarının vakıflarla ilgili “duaları” ve portreleri yer alıyor.

İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin yeni ve eski hali:

SİTENİN ESKİ HALİ

1

SİTENİN YENİLENEN HALİ

2
Son güncelleme: 23:4717.07.2017
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