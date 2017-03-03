Tunceli Valiliği, güvenlik gerekçesiyle il merkezi ve bazı ilçelerdeki tali yolların ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Valilik açıkladı!.. 2. bir emre kadar 20 yol araç trafiğine kapatıldı

Tunceli Valiliği, güvenlik gerekçesiyle il merkezi ve bazı ilçelerdeki tali yolların ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, kentte vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla bazı tali yolların kapatılarak, gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli-Pülümür karayolunun Bilgili Mahallesi istikameti, Tunceli-Pülümür karayolunun Ternas Mahallesi istikameti, Tunceli-Ovacık karayolunun Gözen Köyü istikameti, Tunceli-Pülümür karayolunun Alacık Köyü istikameti, Tunceli Merkez İlçe Gökçek Köyü-Özlüce Mahallesi istikameti, Tunceli Merkez İlçe-Çalkıran Köyü istikameti, Tunceli Merkez İlçe-Babaocağı köyü istikameti, Subaşı Mahallesi-Kurutlu Mahallesi istikameti, Esenyurt mahallesi-Altınyüzük Mahallesi istikameti, Kürekli Mahallesi-Dikili Mahallesi istikameti, Geyiksuyu Köyü/Hozat karayolu-Sepertek Mahallesi istikameti, Halilpınar Mahallesi-Çemçeli Mahallesi istikameti, Gözlüçayır Köyü-Aliboğazı Bölgesi istikameti, Gözlüçayır köyü- Aliboğazı bölgesi istikameti, Çemişgezek ilçesi Anıl köyü-Aliboğazı bölgesi istikameti, Hozat ilçesi Geyiksuyu köyü-Aşağışevaliler (Çat Vadisi) istikameti, Hozat ilçesi Uzundal köyü-Kızılmezra Mahallesi istikameti, Pülümür ilçesi-Akdik köyü istikameti, Pülümür ilçesi Çobanyıldızı köyü-Çayırlar Mahallesi istikameti, Pülümür ilçesi Kayırlar köyü-Yoncalık Mahallesi istikameti iki yönlü olarak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.

İHA