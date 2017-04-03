Valilik açıkladı! Cumhurbaşkanı için ücretsiz ulaşım

Adana Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Nisan'da Adana'ya yapacağı ziyarette toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Bundan önce Ankara başta olmak üzere birkaç ilin valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın mitinglerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreni dolayısıyla, kentteki toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait otobüsler ve metro tüm gün, özel toplu taşıma araçları ise cuma namazından sonra açılışa katılacak vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

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Açıklamada törene tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi. DHA