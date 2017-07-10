Valilik Melih Gökçek’i geçti

Daha önceki kalabalık organizasyonlarda kalabalık sayısını açıklamayan İstanbul Valiliği adalet mitingine 175 bin kişinin katıldığını belirtti. Polis etkinliğe 1.6 milyon kişinin katıldığını açıklamıştı. Melih Gökçek ise 82 bin kişinin etkinlikte olduğunu yazdı. Valilik Melih Gökçek'ten daha yüksek bir rakam verdi.

İstanbul Valiliği polisin açıklamasına göre en az 1.6 milyon kişinin katıldığı adalet mitingine 175 bin kişinin katıldığını açıkladı.

09.07.2017 tarihinde yapılan mitingle ilgili duyuru… pic.twitter.com/0iolmG4iue — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 9, 2017

Daha önce siyasi partilerin düzenlediği mitinglerle ilgili olarak Valilik’ten kalabalıka ilişkin bir açıklama gelmezken adalet mitingi bittikten çok kısa bir süre sonra Valilik 175 bin kişinin mitinge geldiğini belirtti.

İstanbul’a düzenlenen adalet mitingine kaç kişinin geldiği tartışmalarını ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ateşledi. Gökçek Ankara’dan attığı tweette mitinge 82 bin kişinin katıldığını belirtti.

Hükümete yakın yayın organları aynı alanda 3 sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı mitinge 2.5 milyon kişinin katıldığını belirtmişti.

İstanbul’da daha önce düzenlenen büyük mitingler için Valilik’in sayı açıklamaması ise dikkat çekti.