Valilikten Esenyurt açıklaması!

Esenyurt'un AKP'li Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun istifası ile boşalan başkanlık koltuğuna kimin oturacağı önümüzdeki çarşamba günü belli olacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Esenyurt İlçe Belediye Başkanlığı, Necmi Kadıoğlu’nun istifası nedeniyle boşalmıştır. Esenyurt İlçe Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere önümüzdeki çarşamba günü saat 15.00’te toplanması uygun görülmüştür” denildi.

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Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, sağlık sorunları yüzünden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifayı Sözcü’ye değerlendiren CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen ise AKP kulislerinde son iki aydır Necmi Kadıoğlu'nun gideceğinin konuşulduğunu, sonraki belediye başkanı adayının kim olacağını tartışılmaya başlandığını belirterek “Bu Necmi Kadıoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle gitmediğini gösteriyor. AKP'de yeni isim için kavga aylar önce başladı” ifadelerini kullanmıştı