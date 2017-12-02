Valizden 5 kilo kokain çıktı

Atatürk Havalimanı'nda durdurulan bir yolcunun valizine zulalanmış 5 kilo Kokain ele geçirildi.

Operasyon Istanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Havalimanı’nda görev yapan “Narkotik Profil ve Analiz Uzmanları” Brezilya’dan ülkemize gelen Lübnan asıllı L.E.K.’yi şüpheli olarak değerlendirdi. Valizlerini alan şüpheli durdurularak,arama odasına götürüldü. Şüphelinin üst aramalarında bir şey bulunamadı. Valizi arayan ekipler, ön incelemede burada da bir şey bulamadı. Uzman ekipler, valizin zulalı olabileceğini değerlendirdi. Valizin kasnakları sökülünce gerçek ortaya çıktı. Şerit halinde zulalanmış 5 kilo Kokain ele geçirildi. Gözaltına alına L.E.K. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.