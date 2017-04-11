Van 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumu için geri sayım başladı. Yüz binlerce vatandaş Van'da 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Van 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Van referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Anayasa referandumu için sayılı günler kaldı. Van’da yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Van’in 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Van’ın referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr’den takip edilebilecek.

VAN 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Van 2010’da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 530 bin 750 olduğu 2010 referandumunda Van'da sandığa giden kişi sayısı 220 bin 751 kişi olmuş seçmen katılım yüzdesi ise %43,57'de kalmıştı. İşte Van 2010 referandum sonuçları:

HAYIR: 5.54

EVET : 94.45

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Van’da:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 2,85

Recep Tayyip Erdoğan: % 42,60

Selahattin Demirtaş : % 54,55

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Van’da; toplam Sandık Sayısı : 2.024, açılan Sandık Sayısı : 2.024, toplam seçmen sayısı : 600.503, kullanılan oy sayısı : 486.467, katılım Oranı : % 81,01 olmuştu.

AKP: %30,0

CHP: %1.5

MHP: %1.1

HDP: %65.5

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