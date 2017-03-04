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Van’da 30 gün gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Van Valiliği, il genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 30 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu.
22:504 Mart 2017
Gündem
Van’da 30 gün gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Van Valiliği, il genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 30 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, 2935 sayılı OHAL Kanunu’nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 05.03.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle Valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda, 05.03.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.

İHA

Son güncelleme: 22:5204.03.2017
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