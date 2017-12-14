Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi!

Van merkez Edremit ilçesinde narkotik polisi dedektör köpeği Efes ile birlikte bir otomobilde yaptıkları aramada 81 kilo 920 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Van’dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik polisi dün akşam saat 19:40’da Edremit ilçesi Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkiinde uyuşturucu yüklü otomobili durdurdu.

Durdurulan otomobilde Efes isimli dedektör köpeği ile yapılan aramada 160 paket halinde 81 kilo 920 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Eroin ve otomobile el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. İHA