Van’da PKK’dan bombalı tuzak: 2 şehit

Van'ın Çatak İlçesi'nde güvenlik güçleri yol taraması yaparken PKK'lı teröristler menfeze yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar şehit oldu.

PKK’nın bombalı saldırısı saat 15.30 sıralarında Kacit Köyü yolunda oldu. Güvenlik güçleri yol taraması yaparken, PKK’lı teröristler menfeze yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı, uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar şehit oldu. Saldırı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şehit acısı Yozgat'a düştü

Van’ın Çatak İlçesi’nde PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan kıdemli astsubay 26 yaşındaki Sinan Babacan'ın Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’ndeki baba evine ateş düştü.

Kıdemli astsubay Sinan Babacan'ın şehit olduğu haberini, Akdağmadeni İlçesi’nde yaşayan ailesine Saraykent Kaymakamı Murat Kaplay, Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım verdi. Acı haberi alan baba Hacı Ahmet, anne Fadime ve şehidin eşi Nur Babacan, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan şehit evinin bulunduğu sokağa, ilçe belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. İlçe halkı ve yakınları, taziye için şehit evine akın etti. Yaklaşık 9 ay önce evlenen şehit Astsubay Babacan'ın eşi Nur Babacan'ın hamile olduğu belirtildi. Şehit Astsubay Sinan Babacan, yarın Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA