Vapurlar çalışıyor mu? Bir iptal haberi daha! Sirkeci Harem feribotu…

İstanbul'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını yoğun şekilde etkiliyor. Sabah saatlerinde İDO ve BUDO'nun fırtınadan etkilenerek seferlerinin iptal edildiği duyurulmuştu. Şimdi de Sirkeci Harem arabalı feribotu iptal edildi. Hangi seferler iptal? İşte detaylar...

Şiddetli lodos ulaşımı etkiliyor, yola çıkacak olanlar “vapur seferleri yapılıyor mu?” sorusuna cevap arıyor. İstanbul çıkışlı birçok vapur seferinde aksaklıklar yaşanıyor. Vapur seferleri hakkında durmaksızın iptal haberleri geliyor.

HAREM-SİRKECİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ!

Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri, şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. İstanbul’da şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı. İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir” denildi.

İDO VE BUDO SEFERLERİNDE İPTALLER DEVAM EDİYOR

İDO’nun 07.00’deki Yenikapi – Bandirma, 07.45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor.

İDO'nun iptal edilen deniz otobüsü sefer ve saatleri şöyle:

09.00 Bostancı – Kadıköy-Bakırköy

10.00 Bostancı – Kadıköy-Bakırköy

10.00 Bakırköy – Kadıköy-Bostancı

11.00 Bakırköy – Kadıköy- Bostancı

BUDO'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

08.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)