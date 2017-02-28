Vatandaş başkanlığı eleştirdi muhabir gülerek cevap verdi

Sakarya'da yerel bir kanalın muhabiri 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, sokaktaki vatandaşın nabzını tutmak üzere röportaj yapmak istedi. Denk geldiği bir vatandaşa sorusunu yönelten muhabir aldığı cevap karşısında biraz şaşkınlık yaşadı ve gülerek lafı geçiştirmeye çalıştı.

Sakarya'da yerel bir kanalın muhabiri 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, sokaktaki vatandaşın nabzını tutmak üzere röportaj yapmak istedi. Denk geldiği bir vatandaşa sorusunu yönelten muhabir aldığı cevap karşısında biraz şaşkınlık yaşadı ve gülerek lafı geçiştirmeye çalıştı.

Muhabir ile vatandaş arasındaki diyalog şu şekilde:

“Doğru düzgün bilgi alamıyoruz bu bir. Neyin ne olacağını, nasıl olacağını, Başkan’ın yetkileri ne? Mesele Meclis’i feshetme yetkisi var; bu yetkiyi kim veriyor kendisine? Bunları bize anlatan, söyleyen; ‘bu şekilde olacak’ diyen hiçbir bilgi yok. Bu yüzden ben hayır diyeceğim”

Ardından söze giren muhabir, partilerin ‘evet ve hayır’ kampanyaları yürüttüğünü söyledi. Ayrıca röportajı yaptığı kişiye bundan haberi olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine vatandaş tekrardan aynı konuya gelerek, ‘Meclis’i feshetme yetkisini kendine buluyor. Peki onu denetleyecek, onu kontrol edecek mekanizma nerede? Onu da kendisi seçiyor’ diyerek sözlerini yineledi. Bunun üzerine muhabir bu yoruma gülerek, ‘Aynı zamanda Meclis’te seçilme yaşı 25’ti ve seçilme yaşı 18’e çekildi’ dedi. Bu anlar ise ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.