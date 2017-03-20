Vatandaş, daldığı derin uykudan uyandığında bataklıktan çıkarız

Turan, “Bu yaşadığımız olayların geçici olduğu kanaatindeyim. Vatandaşlarımız, bu yolun sonunun uçurum olduğunun artık farkına varacak. Doğru olanı yapacak” dedi ve ekledi: Türk adı ve Atatürk bu milletin çimentosudur... Ve beton çok sağlamdır

Turan, “Bu yaşadığımız olayların geçici olduğu kanaatindeyim. Vatandaşlarımız, bu yolun sonunun uçurum olduğunun artık farkına varacak. Doğru olanı yapacak” dedi ve ekledi: Türk adı ve Atatürk bu milletin çimentosudur... Ve beton çok sağlamdır

RÖPORTAJ: Nil SOYSAL

Rahmi Turan diyor ki; “Hep atıp tutuyor, gerçek olmayan refah ve mutluluktan söz ediyorlar… Gerici zihniyet bir yandan, bölücüler öbür yandan ülkemizi sıkıştırıyor. Dünyada belki de haini en bol olan ülkeyiz. İçimiz-dışımız hainle dolu! Hedefleri Türk Milleti'ni, Atatürk'ü, Atatürk ilkelerini ve bayrağımızı yok etmek ama asla başaramayacaklar!” Ben de diyorum ki; nisana az kaldı… “Söz Konusu Vatan İse” biz bu baharı, bahar tadında yaşarız…

GİZLİ YAPIYORLARDI

– Kitapta Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığına da sıklıkla değiniyorsunuz. Bu düşmanlık ilk ne zaman başladı?

Atatürk düşmanlığı 2000'li yılların başında başladı. Gericilik daha önceki yıllarda da vardı ama o zaman fırsat bulamıyorlardı, çünkü yasalar işliyordu. Gizlice yapmaya çalışıyorlardı, heykellerini, büstlerini parçalıyorlardı, benzer tavırlar sergiliyorlardı.

Ama 2002'den sonra bu Atatürk'ü koruma kanunu da artık işlemez hale geldi. O yüzden de Atatürk'e herkes her şeyi diyor. Ama Atatürk sevdalıları tabii ki bunlardan etkilenmez. Bunlardan etkilenenler bilgileri sınırlı olanlar, ya da bilgileri sınırın da altında olanlar, hiçbir şey bilmeyenlerdir. “İki ayyaş” diyen bile oldu. “İki ayyaş” dedikleri bu cumhuriyeti kuran insanlar. Ayyaşlıkla ilgileri yok. Hele İsmet İnönü 5 vakit namazında bir insan. Hiçbir cuma namazını kaçırmadığını ben damadı Metin Toker'in ağzından bizzat öğrendim. “Ama onu reklam vasıtası yapmazdı, gizli giderdi” diyor. Şimdi bu adama “İki ayyaştan biri” diyorlar. Adamın içkiyle filan ilgisi yok. 40 yılda bir belki iki tane içmiştir. Atatürk ise içerdi ama onun da sarhoş olacak kadar içmediğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca Atatürk de dine çok saygılı bir insandı. Kuran-ı Kerim'i Türkçe'ye ilk Atatürk çevirtti. Din bilginleri bugün hâlâ en iyi çevirinin, Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Bey'e yaptırılan çeviri olduğunu söylerler.

BELKİ UZAYABİLİR AMA…

– Kitabın arka kapağında siz söylüyorsunuz; “Dünyada belki de haini en bol ülkeyiz” diye. Peki gericiliğin ve Atatürk düşmanlığının giderek aleni bir hal almasının sonu nereye varır?

Türk adı ve Atatürk bu milletin çimentosudur… Ve beton çok sağlamdır! Ben buna inanıyorum. Bu yaşadığımız olayların geçici olduğu kanaatindeyim. Biz 3-5 yıl daha böyle sıkıntılar çekebiliriz. Belki uzayabilir de. Ne zaman uzayabilir derseniz; bizim muhterem vatandaşlarımız daldıkları o derin kış uykusundan uyandıkları vakit, biz de bu bataklıktan çıkarız. Yani vatandaşların doğru olanı yapmaları lazım. Mantık ve akıl yolundan şaşmamaları lazım. Ama şu anda biz toplumun önemli bir bölümünün akıl ve mantık yolunda olmadığını görüyoruz. Aksi halde hiçbir ulusun böyle bir tabloya izin vermemesi gerekiyor. Demokratik yolla çözülmesi lazım, onun da yolu sandıktır. Ancak, 2019 Kasım ayındaki seçimlerde ben inanıyorum ki çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacak. Hele bu 16 Nisan'dan sonra millet her halde daha da farklı düşünmeye başlayacak. Yani bu gidişin gidiş olmadığının, bu yolun yol olmadığının, bu yolun sonunun uçurum olduğunun artık farkına varacak. Bakın bugün dünyada 57 İslam ülkesi var. Bu 57 ülke arasında huzurlu tek ülke Türkiye idi. Şu anda bizim de huzurumuz kalmadı ve o 57'nin arasına girdik ne yazık ki. Eninde sonunda bu din kavgalarının, cemaat kavgalarının, mezhep kavgalarının toplumları hiçbir yere götürmediğini biz de öğreneceğiz. İşte bu nedenle de herkes “Nutuk”u okusun diyorum üstüne basa basa. Büyük Önder Atatürk, bundan 100 yıl önce bunu görmüş. O yüzden o cemaatleri ve tarikatleri yasa ile kaldırmış. Okumayan okusun, okuyan, “Ben okudum” demesin, bir daha okusun. Okudukça; “Bugünü anlatıyor” diyecek ve çok şaşıracaksınız.

KUŞKULARIM VAR…

– 17 Nisan sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımızı düşünüyorsunuz?

Ben tarafsız olmadığım için bu konuda sübjektif konuşabilirim. Ancak kamuoyu araştırmalarının bilgileri bize geliyor. Yüzde 100 itibar etmek doğru olmaz elbette. Ama taraf olan şirketlerin araştırmalarından bile güçlü bir evet sesi çıkmıyor. Tarafsız görünen şirketlerde ise ciddi bir oran farkı var hayır yönünde. Zaten iktidar tarafı da; daha zaman var, sonuçlar değişir gibi laflar ediyorlar. Yandaş medyada da ses çıkmıyor dikkat ederseniz. Dolayısıyla şu andaki tablo, hayırların önde olduğunu ve sandıktan hayır çıkacağını gösteriyor. Ama benim kuşkularım da yok değil. Yarın ne olur bilinmez. Bir takım oyunlar oynanabilir. Trafolara kedi de girebilir. Sandıklar kaybolabilir. O yüzden ben 17 Nisan sabahını görmeden bu konuda kesin bir şey söylemek istemiyorum. Tek söyleyebileceğim; görünen köy kılavuz istemez sözünde olduğu gibi, görünen köy “Hayır”, bu kesin!

– Sandıktan hayır çıkması, normalleşmeyi de getirir mi?

Aslında hiçbir şey olmayacak. Bugünkü düzen devam edecek. Cumhurbaşkanı aynı cumhurbaşkanı, başbakan aynı başbakan, hükümet aynı hükümet, parlamento aynı parlamento. Aynı muhalefet liderleri… Çünkü seçim 2019'da. Seçime kadar bu böyle devam edecek. Erken seçim olursa, erken seçime kadar aynen devam edecek. – BİTTİ –

Bugün seçim olsa Bahçeli metelik bile alamayacaktır

– Evet çıkarsa ilk yansıması ne olur?

Hiçbir şey olmaz. Bu 2,5 yıl sonra yürürlüğe girecek bir sistem. Çünkü Devlet Bahçeli o şartla desteklemiş. Çünkü Bahçeli 2,5 yıl daha koltuğunda rahat oturmak istiyor. Bugün seçim olsa, Bahçeli'nin metelik bile almayacağına inanıyorum. Yüzde 5'i bulamaz. Bunu Bahçeli olarak söylüyorum. MHP olarak değil…

– MHP liderini eleştirdiğiniz için tehdit edilmiştiniz. Yargı süreci başlattınız mı?

Semih Yalçın adında bir Genel Başkan Yardımcısı var. Ben; “MHP bu yönetimle bir sonraki seçimde parlamentoya giremez” dediğim için bana “Siz o seçimi görecek kadar yaşamayacaksınız” diyor. Ölümle tehdit ediyor! Utanç verici, berbat bir şey. Ülkücülerden çok mektup aldım. “Sizi ölümüne koruruz” diyorlar.

Medyanın şimdiki durumu benim sinirlerimi zıplatıyor

– Tirajların efendisi olarak Türk medyasına damganızı vurdunuz. Medyanın son durumunu nasıl yorumluyorsunuz?

Sabah Gazetesi'ni ben çıkardığım zaman tirajı 650 bindi. Bir de şimdiki tirajına bakarsanız durum ortada. Bugün Gazetesi'ni de ben çıkardım. O da çok düzgün bir gazeteydi. Sonra Fetullahçı oldu, kapandı gitti. Yandaş medyanın yorumlanacak pek bir tarafı yok. Şimdi Türk medyasında SÖZCÜ 1 numara. “Ya Allah” diyor kelle koltukta işini yapıyor. Kıyısından köşesinden SÖZCÜ'ye de katkım olsa bile, SÖZCÜ'deki başarı benim başarım değil.

SÖZCÜ'nün esas başarısı bütün riski göze alan patronu Burak Akbay'ındır. Sonra da Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ındır. Bunu kabul etmek lazım. Televizyon haberciliğinde de Halk TV'de Uğur Dündar'ın Halk Arenası müthiş. Şimdi haftada iki güne çıkardılar. Ama çok yorucu bir iş. Uğur Dündar'a Allah kolaylık versin diyorum. Bir de FOX TV'de Fatih Portakal'ın haber sunumunu çok beğeniyorum. Nutuk'tan okuduğu bölümler, haberlere kattığı yorumlarla çok başarılı. Diğer kanalları pek fazla bilmiyorum. Çünkü izleyemiyorum, sinirim zıplıyor!

Teklif gelirse Kara Murat'ı yeniden yayınlayabilirim

– Söz Konusu Vatan İse ile birlikte toplamda kaç kitap oldu?

Tam saymadım ama 30 civarında kitap oldu. Bunlardan 20'si Kara Murat.

– Kara Murat bir efsaneydi…

Günaydın'da çizgi roman olarak yayınlanmaya başlamasıyla Günaydın'a ciddi tiraj aldırmıştı. Hikaye bu ya; bir keresinde Kara Murat'ın kafasını kestirdim! Aslında kafası kesilen Kara Murat değildi ama okur onu henüz bilmiyor tabii… Gazetenin telefonları kilitlendi. Hiç unutmam, bir telefona ben çıktım. Kadının biri ağlıyor telefonda. “Kara Murat'ı öldürdünüz” diye. “Yok hanımefendi, hikaye bitmedi daha” diyebildim. Bir azarladı beni; “Kafası sepetin içine düştü. Tekrar canlandıracak haliniz yok ya” diye…

– Bugün yeniden yayınlansa o çizgi romanlar, olmaz mı?

(Gülüyor) Olabilir tabii. Ama böyle bir teklif gelmedi. Eğer gelirse, neden olmasın?