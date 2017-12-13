Vatandaşa yasak polise serbest!

Trafik Vakfı çekicileri sürücüleri canından bezdirdi. Sokak aralarında ve trafiği engellemeyen araçlarının trafik ekiplerince çekilmesine isyan eden vatandaş, çekici, otopark ve trafik cezası ile yaklaşık 200 lira ödemek zorunda kalıyor.

Mega kent İstanbul’un otopark sorunununu bilmeyen, duymayan kalmadı. Araçlarını park edecek otopark bulamayan sürücüler çareyi ara sokaklarda arıyor. Ancak ara sokaklardan da araçları çekilen sürücüler soluğu trafik vakfı otoparklarında alıyor. Eğer sürücünün cebinde 102 liralık otopark ve çekici ücreti yoksa araç rehin kalıyor. 102 lira ödeyip aracını teslim alan sürücünün evine 15 gün içinde de kesilen trafik cezası geliyor.

TRAFİK POLİSİ YOL ORTASINA PARK EDİYOR

Özellikle Mecidiyeköy civarından Sözcü Gazetesi WhatsApp İhbar Hattı’na çok sayıda şikayet gelmesi üzerine Mecidiyeköy’e gittik. Trafik Vakfı otoparklarında araç sahiplerinin isyanı ile karşılaştık. Ama en ilginç görüntüye Mecidiyeköy’ü Levent’e ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bağlayan ana yolda rastladık. Bir trafik çekicisi üç şeritli otoyola aracı bırakıp öğle yemeğine gitmiş. Trafik çekicisi önünde ve arkasında hiçbir önlem alınmadan yola bırakılmış. Çevredeki esnafın iddiasına göre çekiciyi yol ortasına bırakan görevliler öğle yemeğine gitmiş.

VALEYE BİR ŞEY DİYEN YOK

Sokak aralarından araçlarının çekilmesine tepki gösteren sürücüler, valelerin olduğu noktalardaki araçların çekilmediğini, ana yollardaki firmaların araçlarına dokunulmadığını, yolun bir şeridini işgal eden değnekçilere müdahale edilmemesine tepki gösteriyor.