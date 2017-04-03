‘Vatandaşı kandırıyorlar’

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti. Ayakkabı alışverişi de yapan Halaçoğlu ve Özdağ, esnafa 16 Nisan'daki referandumda neden 'Hayır' demeleri gerektiğini anlattı.

Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen ‘Anayasayı Tartışıyoruz’ konulu konferansa katılmak üzere Kayseri’ye giden Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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Esnafa, 16 Nisan'da yapılacak referandumda neden ‘Hayır’ demeleri gerektiğini anlatan iki politikacı aynı zamanda esnaftan alışveriş de yaptı. Halaçoğlu ve Özdağ, girdikleri bir dükkandan ayakkabı aldı. Bu sırada Milletvekili Özdağı'ın “Bir alana, bir bedavaymış” esprisi çevredekileri güldürdü. İki milletvekili daha sonra Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti.

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Esnafla sohbet eden Halaçoğlu ve Özdağ, daha sonra Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Salih Gülay ile görüşen iki milletvekili esnafın “Neden Hayır diyelim?” sorusunu yanıtladı. Halaçoğlu, ‘Evet' sonucu çıkması durumunda Gazi Meclis'in fesholacağını savunarak, “Ne yazık ki gerçekleri vatandaşa anlatmıyorlar. Vatandaşları kandırıyorlar” dedi. DHA