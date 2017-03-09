Vatandaşlardan yeni ‘Hayır’ şarkısı

16 Nisan'da yapılacak olan Başkanlık referandumuna sayılı günler kala, 'Hayır' çalışmaları da hızlanıyor. Son olarak, vatandaşların yaptığı 'Hayır' şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

16 Nisan'da yapılacak olan Başkanlık referandumuna sayılı günler kala, 'Hayır' çalışmaları da hızlanıyor. Son olarak, vatandaşların yaptığı 'Hayır' şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma gidilen süreçte ‘hayır'ın sesi gittikçe yükseliyor. Hayır çalışmaları, şarkılarla da renkleniyor. “Hayır” diyenler, bu kez başkanlık sistemini ekonomiyle, işsizlikle ve Türkiye’nin geleceğiyle anlattı.

İşsizlik, doların yükselmesi gibi konulara değinilen şarkıda “Ülkenin kaderi senin elinde değiştirmek istiyorsan haydi ‘hayır' de” sözleriyle, “Hayır” çağrısı yapılıyor.

“Başkanlıkğa Hayır” şarkısı için hazırlanan klipte de renkli görüntüler dikkat çekiyor. Şarkının sözleri, toplumun farklı kesimlerinden kadınlar, erkekler, gençler ve yetişkinler tarafından söyleniyor.

Şarkının sözleri şu şekilde:

İşsiz gezerken, cepte para yokken,

Dolar da almış başını giderken,

Biri çıktı, bir de başkanlık diyor,

İşte orda dur, çünkü halk istemiyor

BAŞKANLIĞA HAYIR

Yalanlarınızdan bıktık usandık,

Yetti be buramıza geldi artık,

Demokrasi mi? İstikrar mı?

Artık buna inanacak göz bizde var mı?

BAŞKANLIĞA HAYIR

Ülkenin kaderi senin elinde,

Değiştirmek istiyorsan haydi HAYIR de,

İnan bir kere, olmaz deme,

Şimdi bak bakalım ne diyor Türkiye

BAŞKANLIĞA HAYIR