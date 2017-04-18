Ve CHP için referandumu AİHM’e götürme yolu açıldı

YSK'nın mühürsüz pusula ve zarfları, 16 Nisan referandum oylaması devam ederken kabul etme kararı vermesine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yolu resmen açıldı. Üstelik, bu yolu da bizzat YSK, yayınladığı gerekçeli kararı ile açtı.

CHP, mühürsüz pusula ve zarflar nedeniyle referendum oylamasında çıkan şaibe konusunda tüm hukuk yollarını denemeye karar vermişti. Bu yollar arasında, konuyu AİHM’e götürmek de bulunuyordu. Ancak CHP kurmaylarında, AİHM’in dayandığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan bir ifade nedeniyle, uluslararası mahkemenin davayı “kabul etmeyebileceği” konusunda bir şüphe vardı.

Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin Ek 1 Protokolündeki 3. maddesi “serbest seçim hakkını” düzenliyor. Ancak AİHM daha önce bu madde uyarınca yapılan başvurularda, maddenin sadece “milletvekili seçimlerine ilişkin seçme hakkını düzenlediğine” hükmetmişti. 2014 yerel seçimleri sırasında Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi konusunda CHP’li adayın başvurusunu da, “ek protokolün sadece milletvekili seçme hakkını düzenlediğini” ifade ederek kabul etmemişti.

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YSK GEREKÇELİ KARARINA KOYDU, CHP’NİN AİHM YOLU AÇILDI

Ancak YSK, mühürsüz pusula ve zarflar konusunda aldığı tartışmalı kararını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tam da bu maddesine dayandırdı. YSK gerekçeli kararında ayrıca, Sözleşmenin sözkonusu maddesinin “sadece milletvekili siçimine ilişkin seçme hakkını düzenlediğini” de vurguladı, ancak buna rağmen referandum için de “uygulanabilir” olduğuna hükmekti.

YSK böylece, kendi aldığı gerekçeli kararla, kendi kendisinin AİHM’de dava edilmesinin yolunu da hukuki olarak açmış oldu.

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İŞTE YSK’NIN GEREKÇELİ KARARINDAKİ O BÖLÜM

YSK’nın mühürsüz pusula ve zarf konusunda, iki gün gecikme ile açıkladığı gerekçeli kararındaki o bölüm aynen şöyle yer aldı;

“Serbest ve demokratik seçim hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 No.lu Protokolün 3. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Ek 1 Protokol 3. madde, sadece milletvekili seçimine ilişkin seçme hakkını düzenlemekle birlikte özü itibariyle serbest seçim hakkını önemsemekte ve koruma altına almaktadır. Zira söz konusu hak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre “gerçekten demokratik siyasal bir rejimin temel ilkelerinden biridir”