‘Vergi cennetleri araştırılsın’ önergesi AKP oylarıyla reddedildi

CHP'li Ali Şeker, TBMM'ye verilen "Vergi cennetlerine transfer edilen kazançların araştırılması" önergesinin ile reddedildiğini duyurdu.

Araştırma önergesinin gerekçesinde ise şöyle denildi:

“Bu aşamadan sonra söz konusu belgelerin doğru olup olmadığının, yurt içi ve yurt dışında bu transferlere aracılık eden bankalar ve ilgili şirket kayıtlarında gerekli araştırma ve yazışmaların TBMM nezdinde oluşturulacak Komisyon güvencesinde yapılarak açıklığa kavuşturulması ve halkımızın aydınlatılması bir zorunluluk haline gelmiştir.”

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışına yaptığı para transferleri ile ilgili belgeleri açıklamasının ardından HDP’nin TBMM’ye verdiği “Vergi cennetlerine transfer edilen kazançların araştırılması” önergesi AKP’nin oyları ile reddedildi.

Araştırma önergesinin reddedildiğini CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel‏, Twitter hesabından duyurdu.