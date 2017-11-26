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Veteriner hekim, tecavüz etti bu sırada çektiği fotoğraflarla şantaj yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediyede görev yaptığı öğrenilen U.G., M.K. isimli kadına nitelikli cinsel istismar ve şantaj suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

23:1126 Kasım 2017
Gündem
Veteriner hekim, tecavüz etti bu sırada çektiği fotoğraflarla şantaj yaptı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediyede görev yaptığı öğrenilen U.G., M.K. isimli kadına nitelikli cinsel istismar ve şantaj suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İddialara göre Çaycuma Belediyesinde veteriner hekim olarak görev yaptığı öğrenilen U.G. (45), M.K. (35) isimli kadına çıplak fotoğraflarla şantaj ve nitelikli cinsel istismar suçlamalarıyla gözaltına alındı.

M.K., U.G.’nin kendisine tecavüz ettiği, çıplak fotoğraflarla kendisine şantaj yaptığını iddia etti.

Şikayet üzerine U.G. hakkında soruşturma başlatıldı. U.G., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. İfadesi alınan U.G., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çaycuma Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen U.G., nitelikli cinsel istismar ve şantaj suçlamalarıyla tutuklandı. Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İHA

Son güncelleme: 23:1926.11.2017
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