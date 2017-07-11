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Veysel Amca gözaltına alındı

Uzun süredir Çağlayan metrobüs durağında oğlu için tek kişilik eylem yapan Veysel Kılıç gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 25 gün boyunca yürüyen Kılıç'ın OHAL kapsamında eylem yapmasının yasak olduğu için alındığı ancak hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldığı öğrenildi.

13:4911 Temmuz 2017
Gündem
Veysel Amca gözaltına alındı
Uzun süredir Çağlayan metrobüs durağında oğlu için tek kişilik eylem yapan Veysel Kılıç gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 25 gün boyunca yürüyen Kılıç'ın OHAL kapsamında eylem yapmasının yasak olduğu için alındığı ancak hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Uzun süredir Çağlayan metrobüs durağında oğlu için tek kişilik eylem yapan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Adalet Yürüyüşü’ne katılan Veysel Kılıç’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kılıç'ın OHAL kapsamında eylem yapmasının yasak olduğu için alındığı ancak hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldığı öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu Selahattin Kılıç için her gün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi metrobüs köprüsü üstünde nöbet tutan Veysel Kılıç bugün gözaltına alındı.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 25 gün boyunca yürüyen Kılıç, yürüyüşün tamamlanmasının ardından adliye önündeki nöbetine devam ediyordu. Saat 12.00 sıralarında eylemini sonlandıran Veysel Kılıç polisler tarafından Çağlayan Adliyesi içindeki polis karakoluna götürüldü.

Son güncelleme: 14:4011.07.2017
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