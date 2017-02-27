Vice News muhabiri mahkemeye sevk edildi

Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, savcılık sorgusunun ardından "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, savcılık sorgusunun ardından "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

14 Şubat’ta gözaltına alınan Deniz Yücel, bugün İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Yücel, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’a yaklaşık 3,5 saat ifade verdi. Sorgunun tamamlanmasının ardından Deniz Yücel, “Örgüt propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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RÖPORTAJ VE HABERLERİ SORULDU

Deniz Yücel’e savcılık sorgusu sırasında 2015 yılında yaptığı Cemil Bayık röportajı, Cizre, Yüksekova ve Türkiye’nin Kuzey Irak ve Musul politikasına ilişkin yazdığı haberlerinin sorulduğu belirtildi. Yücel’e, Red Hack ile irtibatı olup olmadığı sorusu da soruldu. Yücel avukatlarıyla birlikte ifadesini vermek üzere Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği önünde bekliyor. Deniz Yücel ifade verdiği sırada gazeteci arkadaşları ve CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal da destek için adliyeye geldi. DHA