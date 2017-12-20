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Virajı dönemeyince 100 metre aşağı uçtu! 2 yaralı

Kağıthane'de virajı alamayan bir otomobil, bariyerleri parçalayarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

04:2320 Aralık 2017
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Virajı dönemeyince 100 metre aşağı uçtu! 2 yaralı
Kağıthane'de virajı alamayan bir otomobil, bariyerleri parçalayarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sadabad-2 Viyadüğü girişinde meydana geldi.

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İsmi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 34 EU 8301 plakalı otomobil, viyadük altında Edirne istikametinden Ankara istikametine döndüğü sırada virajı alamayarak bariyerleri parçaladı ve 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla sürücü ve yanındaki yaralı arkadaşı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. AJANSLAR

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Son güncelleme: 04:2820.12.2017
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