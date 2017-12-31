Son dakika haberi: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’a erişim sorunu yaşandı

Dünya genelinde engelsiz iletişim için yola çıkan WhatsApp yılın en önemli gecesinde sınıfta kaldı. Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a yaklaşık bir saat boyunca girilmedi. WhatsApp'da bağlantı sorunu yaşandığı düşünülüyor. WhatsApp uygulamanın, mesajlaşma ve dosya gönderme seçenekleri dışında; bulunduğumuz konumu da arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz mümkün. Bu nedenle bu gece buluşacaklar için hayati önem taşıyor. İşte WhatsApp ile ilgili gelen son dakika haberleri...

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp 21:45’de çöktü. Twitter üzerinden yaşanan duruma isyan eden kullanıcılar, WhatsApp’ta bağlantı sorunu olduğunu dile getirdi Kullanıcılardan ‘WhatsApp çöktü mü' ve ‘WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor?' soruları üst üste gelidi.

Son dakika haberinde WhatsApp'ın açıldığı bilgisine yer verildi. Bağlantı sorununun neden yaşandığı bilinmiyor.

YILBAŞI GECESİ WHATSAPP’TAN KÖTÜ HABER

Bir çok ülkede en çok indirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınızın olduğu her yerden sevdiklerinizle mesajlaşmanın yolu WhatsApp’tan geçiyor. Bu nedenle de yılbaşı gecesinde sevdiklerine ulaşmak isteyenler bağlantı sorunu ile karşılaştı

SOSYAL MEDYADA WHATSAPP İSYANI BAŞLADI

Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada ‘Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın çalıştığını öne sürerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

İşe Twitter'da bazı kullanıcı tepkileri…

whatsapp yeni yılı benle geçirme diyor herhalde — Kübra (@evrendekinsan) 31 Aralık 2017

whatsapp yeni yılı benle geçirme diyor herhalde — Kübra (@evrendekinsan) 31 Aralık 2017

Yeni yıla Whatsapp bile çökmüş olarak giricek — beyza (@birtombulyanak) 31 Aralık 2017

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