Son dakika haberi: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’a erişim sorunu yaşandı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp 21:45’de çöktü. Twitter üzerinden yaşanan duruma isyan eden kullanıcılar, WhatsApp’ta bağlantı sorunu olduğunu dile getirdi Kullanıcılardan ‘WhatsApp çöktü mü' ve ‘WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor?' soruları üst üste gelidi.
Son dakika haberinde WhatsApp'ın açıldığı bilgisine yer verildi. Bağlantı sorununun neden yaşandığı bilinmiyor.
YILBAŞI GECESİ WHATSAPP’TAN KÖTÜ HABER
Bir çok ülkede en çok indirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınızın olduğu her yerden sevdiklerinizle mesajlaşmanın yolu WhatsApp’tan geçiyor. Bu nedenle de yılbaşı gecesinde sevdiklerine ulaşmak isteyenler bağlantı sorunu ile karşılaştı
SOSYAL MEDYADA WHATSAPP İSYANI BAŞLADI
Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada ‘Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın çalıştığını öne sürerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
İşe Twitter'da bazı kullanıcı tepkileri…
whatsapp yeni yılı benle geçirme diyor herhalde
— Kübra (@evrendekinsan) 31 Aralık 2017
whatsapp yeni yılı benle geçirme diyor herhalde
— Kübra (@evrendekinsan) 31 Aralık 2017
Yeni yıla Whatsapp bile çökmüş olarak giricek
— beyza (@birtombulyanak) 31 Aralık 2017