“Yağmur yağıyor diye sevinmeyin, Mart-Nisan’ı bekleyin”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, kışın yağışların fazla olduğunu düşünerek suların israf edilmemesi gerektiğini söyledi. Demir, "Kışın yağışlar çok olsa da insanların, 'nasılsa yağışlar geldi problemimiz bitti' şeklindeki yaklaşımı gelecek yılın felaketi olur" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, kışın yağışların fazla olduğunu düşünerek suların israf edilmemesi gerektiğini söyledi. Demir, "Kışın yağışlar çok olsa da insanların, 'nasılsa yağışlar geldi problemimiz bitti' şeklindeki yaklaşımı gelecek yılın felaketi olur" dedi.

Su üzerine önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Yusuf Demir, israf uyarısında bulundu. Karıncanın kışa hazırlık yaptığı gibi insanlarında su konusunda kıştan yaza hazırlık yapması gerektiğini ifade eden Demir, suda israfın hayati önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin son 1 ayda iyi yağış aldığını belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, “Önemli olan bu yağışın yıl içinde dengeli dağılması. Geçtiğimiz 2-3 aylık periyotta kurak bir evre geçirdik. Bu kuraklığın üzerine gelen bu yağışlar ilaç gibi oldu. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz ama önümüzdeki aylardan umutluyuz. Barajlardaki doluluk oranı son yağışlardan sonra belli bir mesafe aldı. Ama barajlarımızın yeterli seviyeye ulaştığını söyleyemeyiz. Baraj doluluk oranını değerlendirmek için Mart-Nisan aylarını beklemek gerekiyor. Şuan ki gidişat iyi ama beklemek gerekiyor. Kışın yağışlar çok olsa da insanların ‘nasılsa yağışlar geldi problemimiz bitti’ şeklindeki yaklaşımı gelecek yılın felaketi olur. Suyumuzu yaza doğru bir şekilde taşıyabilirsek yaşanabilecek kuraklıkları minimum zararla atlatırız. Suyumuzu korumamız ve israf etmememiz lazım. Suyun tasarrufu konusunda bilinç düzeyimiz artıyor fakat bu konuda toplum olarak daha iyi noktalara gelmemiz lazım” dedi. (İHA)