Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yakalanan FETÖ’cü eski kaymakam tutuklandı

İstanbul’da yakalanan eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Antalya’da çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

22:0910 Aralık 2017
Gündem
Yakalanan FETÖ’cü eski kaymakam tutuklandı
İstanbul’da yakalanan eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Antalya’da çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 15 aydır firari eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir'i yakalamak için çalışma başlatmıştı. Özdemir'in İstanbul'da olduğunu belirleyen polis ekipleri, yapılan teknik takip sonucu şüpheliyi saklandığı evde 15 gün önce gözaltına almıştı. Özdemir'in tanınmamak için saçını boyatıp sakal bıraktığı görülmüştü. Özdemir'in evinde yapılan aramada ise 5 cep telefonu, 4 adet flaş bellek ile sahte kimlik ele geçirilmişti.880

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan eski kaymakam Erhan Özdemir, tutuklanma talebiyle 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Özdemir 'Anayasayı ihlal, hükümete silahlı isyan, silahlı örgüte üye olmak' ' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar