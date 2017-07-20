Yakalanınca mahalleye terör estirdi!

Bursa’da polisin düzenlediği baskında evinde bir miktar esrar bulunan ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Erdal Ş., ihbar ettikleri gerekçesiyle komşularına hakaret ve küfürler yağdırdı. Mahallelinin tepki göstermesi üzerine Erdal Ş.'nın pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Olayın ardından Erdal Ş.'nin evini basmak isteyen mahalleliyi polis güçlükle engelledi.

Olay Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, uyuşturucu sattıkları iddia edilen Erdal Ş. ve babası Mehmet Ş.'nin evlerine operasyon düzenlendi. Baskında 70 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Erdal Ş. gözaltına alınıp sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra mahalleye gelen Erdal Ş. kendisini ihbar ettiklerini iddia ettiği komşularına bağırarak küfür ve hakaret etti. Komşularının tepki göstermesi üzerine eve giren Erdal Ş. pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

2’Sİ KADIN 3 KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği N.O., H.N.O. isimli kadınlarla M.O. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Haberin duyulmasının ardından mahallede toplanan yaklaşık 200 kişi, Erdal Ş. ve babası Mehmet Ş.'nin oturdukları evlere saldırmak istedi. Öfkeli kalabalığın içinde bulunanlardan bazıları ise taş atarak evin camlarını kırdılar. Takviye ekipleri gelene kadar olay yerinde bulunan polisler ekip otolarını sokak aralarına çekerek vatandaşların yaklaşmasını engellediler. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. Evde bulunan 4 çocuk 3 kadın geniş güvenlik önlemleri altında evden tahliye edilip polis aracıyla olay yerinden götürüldü.

Olaya karışan Erdal Ş. ve babası Mehmet Ş. suç aleti pompalı av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Soruşturmaya sürdürülüyor.