Yaklaşık 100 metre yükseklikten düştü!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, havada motor arızası yaptığı öne sürülen yelken kanatın (Microlight) düşmesi sonucu, Rusya uyruklu 45 yaşındaki Gustave Vanvurren ile 46 yaşındaki Ülker Gülmez ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Ovacık Mahallesi Ocakköy Mevkii’nde meydana geldi. Yelken kanat pilotu Gustave Vanvurren, yolcusu Ülker Gülmez ile birlikte bölgedeki toprak pistten gezinti yapmak için havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yapan yelken kanat, yaklaşık 100 metre yükseklikten boş araziye düştü. Kazada, Vanvurren ve Gülmez ağır yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Pilot ve yolcunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

‘PİLOT İNİŞ YAPMAK İSTEDİ, PİSTE YETİŞEMEDİ’

Olayın görgü tanığı Saffet Çınar, aracın sorunsuz havalandığını belirterek, “Motoru çalıştırdılar. Güzel bir şekilde havalandılar. Yaklaşık 100 metre havalandıktan sonra, ‘çat’ sesiyle motor durdu. Pilot geri dönüş yapmaya çalıştı, ancak piste yetişemedi. Gözden kayboldu, ancak gelen sesten Microlight’ın düştüğünü anladık. İniş sırasında süzülmesi gayet güzeldi. Ancak arazi engebeli olduğu için kazaya dönüştü. Araç tekerleklerinin üzerine indiği için düz bir zemin gerekiyor. Olay yerine koştuk” dedi. DHA