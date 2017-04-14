Yakupoğlu: ‘Hayır’cılar sandığa gitmezse ‘Evet’ oyu vermiş olur

Başkanlık sisteminin oylanacağı 16 Nisan’daki referanduma iki gün kaldı. CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, halk oylaması öncesi vatandaşları uyardı.

Başkanlık sisteminin oylanacağı 16 Nisan'daki referanduma iki gün kaldı. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, halk oylaması öncesi vatandaşları uyardı. Akıllardaki sorulara yanıt verdi. Yakupoğlu, seçime katılımın önemine işaret ederek, “Sandıkta ‘Hayır' oyu verecek olan seçmen, sırf protesto için sandığa gitmezse, ‘Evet' oyu vermiş olur. Bu seçim cumhurbaşkanlığı seçiminden de, yerel ve genel seçimlerden de farklı. Seçmenin bilimsel olarak sandığa gitmeyerek protesto hakkı bulunmuyor. Gitmezseniz, sizin görüşünüzün karşıtı görüşü desteklemiş olursunuz” diye konuştu.

“MÜHRÜ TAŞIRMAYIN”

Yakupoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Son dönemde, ‘Oy pusulasındaki hayır ibaresinin üzerine mühür basarsan geçersiz sayılır' gibi şaibeler yaratılıp, özellikle ‘Hayır' oyu verecek olan seçmenlerin sandığa gitmesinin önü kesilmeye çalışılıyor. Pusulada ‘Hayır' için ayrılmış kahverengi bölgenin herhangi bir yerine, taşırmadan mührü basarsanız oyunuz geçerli olur. ‘Sandık sonuç tutanaklarında eksik bilgiler var, CHP itiraz etti' gibi söylentilere inanmayın. Sandık sonuç tutanaklarında sorun yok. Her şey kanuna uygun şekilde yapıldı. Yapılması gereken tek iş, seçmenin sandığa gidip oy kullanması.”