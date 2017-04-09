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Yalçın Akdoğan’dan olay tweet

AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.

15:039 Nisan 2017
Gündem
Yalçın Akdoğan’dan olay tweet
AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.

AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Akdoğan’ın paylaştığı “Gününüz mübarek olsun.. Rabbim! Bana ilim ve hikmet ihsan buyur ve beni salih kimseler arasına kat! Bana, arkamdan hayırla anılmayı nasip et” ifadeleri onlarca Twitter kullanıcısı tarafından ‘Hayır’ iması bulunduğu şeklinde yorumlandı.

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İşte sosyal medyada Yalçın Akdoğan’ın attığı tweete gelen tepkiler:

Son güncelleme: 15:2109.04.2017
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