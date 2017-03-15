Yalova Valiliği’nden skandal mail!

Yalova Valiliği’nin mail adresinden Yalova basınına AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın programının Bakan programı diye gönderilmesine Muharrem İnce'den sert tepki geldi.
Skandalı, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Twitter hesabında paylaştı. “Yalova Valisi; Hayati Yazıcı Bakan değil, AKP Genel Başkan Yardımcısı, Bakanlar Kurulu listesi elinizde yoksa biz size temin edelim” diyen İnce, şu mesajları paylaştı:
“Sayın Vali, siz Valisiniz, AKP’nin İl Başkanı değil, AKP Genel Başkan Yardımcısının programını Bakan programı diye basına gönderemezsiniz… AKP Genel Başkan Yardımcısının programını Bakan programı diye basına yollayıp üstelik araç tahsis edemezsiniz… Bu suçtur! Yalova’da değilim ama gözüm kulağım Yalova’da… Sayın Vali derhal o maili düzeltin, siyasi propaganda yapmayın, suç işlemeyin!”