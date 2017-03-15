Yalova Valiliği’nden skandal mail!

Yalova Valiliği, bir skandala imza attı. Valilik, yarın (Perşembe) ili ziyaret edecek olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı için “Bakan Programı” diyerek program hazırladı. Hazırlanan programda, Yazıcı’nın programını izleyecek basın mensupları için resmi araç tahsis edileceği de duyuruldu.

Yalova Valiliği, bir skandala imza attı. Valilik, yarın (Perşembe) ili ziyaret edecek olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı için “Bakan Programı” diyerek program hazırladı. Hazırlanan programda, Yazıcı’nın programını izleyecek basın mensupları için resmi araç tahsis edileceği de duyuruldu.

Yalova Valiliği’nin mail adresinden Yalova basınına AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın programının Bakan programı diye gönderilmesine Muharrem İnce'den sert tepki geldi.

Skandalı, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Twitter hesabında paylaştı. “Yalova Valisi; Hayati Yazıcı Bakan değil, AKP Genel Başkan Yardımcısı, Bakanlar Kurulu listesi elinizde yoksa biz size temin edelim” diyen İnce, şu mesajları paylaştı:

“Sayın Vali, siz Valisiniz, AKP’nin İl Başkanı değil, AKP Genel Başkan Yardımcısının programını Bakan programı diye basına gönderemezsiniz… AKP Genel Başkan Yardımcısının programını Bakan programı diye basına yollayıp üstelik araç tahsis edemezsiniz… Bu suçtur! Yalova’da değilim ama gözüm kulağım Yalova’da… Sayın Vali derhal o maili düzeltin, siyasi propaganda yapmayın, suç işlemeyin!”