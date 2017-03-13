Yanan binanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler

Gaziosmanpaşa’da 8 katlı binada çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı. Mahsur kalanların itfaiye tarafından kurtarıldığı yangın sırasında bazı vatandaşların hatıra fotoğraf çekilmesi görenleri hayrete düşürdü.

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi Akşemsettin bulvarında akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sekiz katlı binanın girişinde bulunan ve elektronik malzeme üreten bir firmanın deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken üst katlarda dumandan dolayı mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Bu sırada yangın devam ederken çevrede bulunan bazı vatandaşların ise yanan binanın önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkat çekti.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA