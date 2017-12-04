Yanan evin enkazında arama sona erdi

Kastamonu'nun Bürme köyünde, yanarak kül olan evde yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı. Aramalarda 5 kişilik Çataloğlu ailesinin 4 ferdine ait iz bulunamadı. Enkazda, torun Serdar Çataloğlu'na ait kafatası ve kemikleri bulunmuştu.

Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi’nde geçen çarşamba sabaha karşı çıkan yangında, Ahmet ve Fazıl Çataloğlu’na ait 2 ev tamamen yandı. Köyün dışında olduğu için geç fark edilen yangında kül olan evlerden Ahmet Çataloğlu’na ait olanın boş, diğerinde Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’nun oturduğu belirlendi. Evin enkazında yapılan aramalarda sadece Serdar Çataloğlu’nu ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikleri bulundu. Evin enkazında aramalar dün de devam etti. Ancak kayıp 4 kişiye ait iz bulunamadı. Enkazdaki aramalar, dün akşam itibariyle sonlandırıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, AKP Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile birlikte yanan evlerin enkazında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Vali Karadeniz, enkazdaki aramaların sonlandırıldığını söyleyerek, “Enkazdaki aramalarda kayıp 4 kişiye ait bir iz bulunamadı. Enkazdaki aramalar sona erdi. Ancak ormanlık bölgedeki arama çalışmaları sürecek” dedi. Vali Karadeniz, olayla ilgili gözaltı olmadığını da söyledi.

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Evi yanan Fazıl Çataloğlu’nun, yangından 1 gün önce 200 küçükbaş hayvan satın aldığı, bir kısmının yangında telef olduğu, bir kısmının ise evine 10 kilometre uzaklıkta orman içindeki yolda terk edilen traktörün römorkunda olduğu belirlenmişti. Üst brandası da yanan traktörde yapılan incelemede kayıp aile fertlerine ait iz bulunmamıştı. (DHA)