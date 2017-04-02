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Yangın çıkan balıkçı teknesini sahil güvenlik kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, balık avına çıkan bir teknenin motor kısmında başlayan yangında, Sahil Güvenlik botu hem yanmakta olan ekmek teknesini hem de teknenin içindeki 15 balıkçıyı alevlerin arasından kurtardı.
07:572 Nisan 2017
Gündem
Yangın çıkan balıkçı teknesini sahil güvenlik kurtardı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, balık avına çıkan bir teknenin motor kısmında başlayan yangında, Sahil Güvenlik botu hem yanmakta olan ekmek teknesini hem de teknenin içindeki 15 balıkçıyı alevlerin arasından kurtardı.

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde denize açılan Ayvalık Limanı'na kayıtlı ‘Pelikan 10' isimli balıkçı teknesinin Ayvalık Boğazı'ndan çıktıktan sonra Çıplak Adası yakınlarında motor kısmında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede teknenin makine dairesini alevler arasında bıraktı. O sırada devriye nöbeti turu atan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik 8 adlı bot yangını fark ederek teknedeki yangına müdahale etti.

Balıkçı teknesinde bulunan 15 mürettebatı yanan tekneden çıkaran sahil güvenlik ekipleri daha sonra balıkçı teknesindeki yangını söndürmek için mücadele etti. Balıkçı teknesindeki yangın Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki Sahil Güvenlik 80 botu ve Ayvalık'tan Kardeşler Balıkçılık adını taşıyan bir başka balıkçı teknesindeki mürettebatının da yardımıyla kısa sürede söndürüldü. Sahil güvenlik ekipleri makine dairesinde yangının sönmesinin ardından balıkçı teknesini Çıplak Ada yakınlarından Ayvalık Balıkhanesi'ne çekti. Adeta can pazarının yaşandığı belirtilen yangında ölen yada yaralanan olmadı. Balıkçı teknesi mürettebatı hem canlarını hem de ekmek teknelerini kurtaran Ayvalık Sahil Güvenlik ekiplerine yardımları nedeniyle teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

İHA

Son güncelleme: 08:4802.04.2017
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