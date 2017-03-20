Yangında yaralandı, 37 gün sonra yaşam mücadelesinin kaybetti

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde, mutfak tüpünden çıkan yangında yaralanan 21 yaşındaki kadın Leyla Ertaş, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, geçen 11 Şubat saat 07.00 sıralarında Yeni Mahalle’deki bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde mutfak tüpünün hortumundan sızan gaz nedeniyle evde yangın çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yangında ağır yaralanan Leyla Ertaş, eşi Hasan Ertaş ve 2 yaşındaki çocukları İrfan Efe Ertaş’ı ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Leyla Ertaş yapılan müdahalenin ardından İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Leyla Ertaş, burada 37 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesinin bugün kaybetti. Ertaş’ın ölüm haberi yakınlarını derinden üzerken, talihsiz kadının cenazesi bugün Germencik Çarşı Camii’nde kılınan öğlen namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kocaeli’de hastanede tedavisi süren Hasan Ertaş ise rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamazken, çiftin çocukları İrfan Efe Ertaş’ın ise taburcu olduğu öğrenildi.

DHA