Yanlış kan verildiği iddia edilen hasta öldü!

Denizli'nin Servergazi Devlet Hastanesi'nde, diz protezi ameliyatı için yatan ve kendi kan grubu dışında başka bir gruptan kan verildiği öne sürülen Hörü Kesen (75) öldü.

Yakınları, Hörü Kesen’i diz protez ameliyatı için Servergazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Geçen cuma günü dizinden protez ameliyatı olan Kesen, Ortopedi Servisi’ne alındı. Ameliyatın ardından kan verilmesi gereken Hörü Kesen’e görevli hemşire tarafından, iddiaya göre yanlışlıkla başka gruptan kan verildi. Aynı odada bulunan AB RH pozitif kan grubundan olan hastaya verilmesi gereken kanın, aynı odada yatan 0 RH pozitif kan grubu olan Hörü Kesen’e verildiği öne sürüldü. Kesen, bir süre sonra yatağında öldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kesen’in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi’nde geçen cumartesi günü toprağa verildi. Otopsi sonucuna göre de Kesen’in yanlış kan yüzünden öldüğünün belirlendiği kaydedildi. Ailenin olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın ardından hemşerinin ise açığa alındığı öğrenildi.

VALİLİK: İDARİ VE ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Denizli Valiliği, Servergazi Devlet Hastanesi’nde, kendi kan grubu dışında başka bir gruptan verilen kan yüzünden hayatını yitirdiği öne sürülen Hörü Kesen’in ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Detaylı otopsi için cenazenin İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildiği belirtilen açıklamada, “Servergazi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde diz protezi ameliyatı yapılan 75 yaşındaki hasta, serviste fenalaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmış ve takip eden süreçte yapılan tüm müdahale ve tedaviye rağmen hasta kaybedilmiştir. Hastaya yanlış kan transfüzyonu yapıldığı iddiaları üzerine olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hastanın ölüm nedeninin tespit edilebilmesi adına otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevki yapılmıştır” denildi.

HEMŞİRE ‘EYVAH YANLIŞ KAN VERDİM’ DEMİŞ

Denizli’de Servergazi Devlet Hastanesi’nde yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü öne sürülen Hörü Kesen’in (75), Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi’nde oturan oğlu Tuncer Kesen, annesini dizindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürdüklerini belirtti. Oğul Kesen, “Ameliyattan başarıyla çıktı. Sabaha kadar başında bekledim. Hemşire geldi, ismini sordu, ardından kanı taktı. Annem bir süre sonra fenalaşmaya ve kusmaya başladı. Hemşire geri gelip, taktığı kanı görünce ‘Eyvah yanlış kan takmışım’ dedi. Ardından odaya doktorlar geldi. Hemşire kendi hatası olduğunu kabul etti ancak bizim canımız gitti. Suçlu kimse cezasını çeksin istiyoruz” dedi.

Hörü Kesen’in kızı Tuycan Başkonyalı da hastanede annesinin yanlış kan verilmesi sonucu öldüğünü iddia ederek, “Yanlış kan takılmasaydı annem bugün yürüyecekti. Yanlış kan takarak annemi öldürdüler. Şikâyetçiyiz” diye konuştu.

DHA