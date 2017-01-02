Yaralı Amerikalı ülkesine dönerken bunları söyledi

Katliamdan yaralı olarak kurtulan ABD vatandaşı William Jacob Raak da bugün British Airways'in tarifeli seferiyle Londra aktarmalı olarak ülkesine döndü. Raak, giderken Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Reina’da gerçekleşen terör saldırısının ardından yaralılar da ülkelerine dönüyor. Katliamdan yaralı olarak kurtulan ABD vatandaşı William Jacob Raak da bugün British Airways’in tarifeli seferiyle Londra aktarmalı olarak ülkesine döndü. Atatürk Havalimanı’na sedyeyle gelen Raak’ın bacağından yaralandığı öğrenilirken bir başka kurşunun ise cep telefonuna isabet ettiği öğrenildi. Raak sağlık görevlileri eşliğinde Atatürk Havalimanı’na sedyeyle gelirken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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‘BÜYÜK BİR TRAJEDİYDİ. KULÜBÜN İÇİNDE NE OLDUĞU KONUSUNDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM’



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Raak, Türkiye’ye tekrar gelmeyi istediğini söylerken saldırıda yaşadıklarını anlatmak istemedi. Raak, ” Büyük bir trajediydi. Kulübün içinde ne olduğu konusunda konuşmak istemiyorum. Çok güzel bir ülke burası. Size böyle bir şeyin olması çok yazık. Buradaki herkes için de böyle düşünüyorum. Çok üzücü. Herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok iyi insanlarla tanıştım. 9 kişiydik. 7 kişi yaralandı.Tekrar gelmeyi isterim biraz daha güvenli olduğunda. Çok güzel bir ülke insanlar da iyi. Bu talihsizlik için üzgünüm” dedi.

Raak basın mensuplarını selamlayarak pasaport bankosundan geçti. DHA