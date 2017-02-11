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Yaralı askerden acı haber!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatında Suriye’nin El Bab kentinde yaralanan ve bir süredir hastanede tedavi gören Erzurumlu uzman çavuş, şehit düştü.
22:1411 Şubat 2017
Gündem
Yaralı askerden acı haber!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatında Suriye’nin El Bab kentinde yaralanan ve bir süredir hastanede tedavi gören Erzurumlu uzman çavuş, şehit düştü.

Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın şehit haberi bugün akşam saatlerinde baba ocağına ulaştı. Erzurum'un Aşkale ilçesinden olan Atalay'ın tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede şehit olduğu ailesine bildirildi.

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Şehit Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın cenazesinin yarın Erzurum'a getirilmesi bekleniliyor.

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