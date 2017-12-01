Yargıdan flaş ‘Basmane Çukuru’ kararı! Planlar iptal

İzmir'de 19 yıldır çözülemeyen 'Basmane Çukuru' adıyla bilinen 20 bin 855 metrekarelik alanın 2013 yılında onaylanan imar planı dört yıl sonra İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Yüksel Çamur'un ve arkadaşlarının açtığı dava sonucundan çıkan karar Folkart Yapı'nın ruhsat aşamasına gelen projesini durdurdu.

İzmir’de 19 yıldan bu yana çözülemeyen ve ‘Basmane Çukuru’ olarak bilinen alanla ilgili yine kriz çıktı. Basmane Çukuru’na yapılması öngörülen projenin önü 1999 yılından sonra arka arkaya gerçekleşen imar plan iptalleri nedeniyle açılamamıştı. En son 2013 yılında yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar sonrasında çözüm yoluna girildi. TMSF tarafından satıldığı Folkart’ın projeye başlamak için ruhsat almayı beklediği alanla ilgili İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde İzmir Belediyesi eski başkanlarından Yüksek Çakmur ve arkadaşlarının açtığı davadan iptal kararı çıktı. Çakmur ve arkadaşları 1999 yılı ve sonrasındaki imar planlarını iptal eden davaları da açmıştı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin 2013 yılında onayladığı Basmane Çukuru planlarını 4 yıl sonra iptal etti.

Davanın iptal gerekçesinde ise yoğunluk, bölgenin trafik yükü, arazinin konumu, kullanımı ve etrafındaki yapılarla ilişkisine ait olumsuzluklara vurgu yapıldı.

Projede inşaatın başlamasının önüne geçecek olan yeni mahkeme kararı üniversite bilirkişi raporlarına da dayandırılırken şirket yetkililerinin kararı temyiz edeceği öğrenildi. Mahkeme kararı hem belediye hem de şirket yetkililerinde şaşkınlığa neden oldu.

NELER OLMUŞTU?

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura döneminde imar planı ve sözleşmelerle yapımının önü açılan ancak, yine Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Yüksel Çakmur tarafından açılan davada, Dünya Ticaret Merkezi inşaatı mahkeme kararıyla Eylül 1999’da durduruldu. Daha sonra da imar planları açılan davalarda sürekli iptal edilen Dünya Ticaret Merkezi inşaatı, temel kazıkları çakıldıktan sonra 19 yıldır dev temel çukuru seviyesinde kaldı. Projeyi yapacak ortaklardan EGS Bank’ın bu süreçte iflas etmesi, Güçbirliği Holding’in de borçlarını ödeyememesi üzerine TMSF buradaki hisselere el koydu.

2013 yılında Dünya Ticaret Merkezi’nin revize edilerek düzenlenen yeni projesine olanak sağlayan imar planları Konak ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından onaylandı.

TMSF, 2013 yılından başlayarak hisseleri satmak için harekete geçti. TMSF, hissedarlar Güçbirliği ve EGS’nin de onayıyla yüzde 12 olan hissesini yüzde 30’a yükselten Büyükşehir Belediyesi’ne satışta bu hisse oranının korunacağı garantisi verdi. TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün borçları kapsam dışı olmak üzere satışa çıkardı. Güç Yapı A.Ş. adına Kemal Zorlu yeni yatırımcı bularak iktisadi bütünlükteki hisseleri almak için harekete geçti. Birkaç kez satış ihalesi tekrarlandı. TMSF’nin tahmini bedeli 80 milyon dolara düşürdüğü üçüncü ihale sonrası çukuru Folkart yatırımlarını gerçekleştiren Sancak ailesine ait Saya Grup’a bağlı Livamine Madencilik adına 80 milyon dolarlık teklifle kazandı. Folkart Yapı Basmane Çukuru’na yapılacak projeyi ünlü mimarlara hazırlattı. Ruhsat aşamasında bekleyen projede revizyonlar yapıldı.