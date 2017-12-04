Yargıtay, FETÖ’nün örgütlenmesini 7 katlı piramitle anlattı

Yargıtay, eski hâkimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer’in FETÖ üyeliğinden mahkûmiyetini onadığı kararda, FETÖ’nün örgütlenmesini 7 tabakalı piramide benzetti. Kararda, ilk 2 tabaka dışındaki FETÖ mensuplarının ‘örgüt üyesi’ olarak kabul edilmesine dikkat çekildi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, meslekten ihraç edilen ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen eski hâkimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in “ FETÖ üyeliği”nden mahkumiyetlerini onadığı kararında, örgütü 7 katlı piramit ile anlattı. Yerel mahkemelere emsal teşkil edecek kararda, cezalandırmanın FETÖ mensuplarının piramitteki konumlarına göre yapılması gerektiği vurgulandı.

Örgütün amaç ve yöntemlerini bilen örgüt mensuplarının, örgütteki konumları gözetilerek cezalandırılacağının açık olduğuna dikkat çekilen kararda, “Piramide göre ilk 2 tabaka hariç 3, 4, 5, 6 ve 7'nci kattakilerin örgüt mensupları olduğunu kabul etmek gerekmektedir” denildi.

‘ATİPİK/SUİGENERİS BİR ÖRGÜT' TESPİTİ

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre 76 sayfalık kararda, FETÖ'nün; dini, amaçlarına ulaşma aracı haline getiren, devlete tabandan tavana sızan, sisteme sahip olmayı planlayıp ele geçirdiği kamu gücünü kullanarak toplumsal dönüşümü sağlamayı amaçlayan “atipik/suigeneris” bir terör örgütü olduğu belirtildi. Örgütün bütünlüğü üzerinde tek hâkim olan elebaşı Fethullah Gülen'in “kâinat imamı” olarak kabul edildiği anlatılan kararda, diğer örgüt yöneticilerinin onun verdiği yetki ile ve onun adına görev yaptıkları ifade edildi.

İTAAT VE TESLİMİYET

Kâinat imamı inancı ve 7 katlı piramidal yapıya sahip örgütte, itaat ve teslimiyetin katı bir kural olduğu vurgulanan kararda, “Teslimiyet hem örgüte hem de liderin emrine atfen verilen göreve adanmışlıktır” ifadesine yer verildi. Örgütün hiyerarşik yapılanmasının tabaka kat sistemine dayandığı, katlar arasında geçişler mümkün ise de 4'üncü kattan sonraki geçişlerin örgüt lideri Gülen tarafından belirlendiği kaydedilen kararda, piramidin basamakları şu şekilde sıralandı:

BİRİNCİ KAT (Halk tabakası)

Örgüte iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşur. Bunların birçoğu, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmayan bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen kimselerdir.

İKİNCİ KAT (Sadık tabaka)

Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf, kurum görevlilerinden oluşan sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılan, düzenli aidat ödeyen az veya çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir.

ÜÇÜNCÜ KAT (İdeolojik örgütlenme tabakası)

Gayrıresmi faaliyetlerde görev alan, örgüt ideolojisini benimseyen ve ona bağlı çevresine propaganda yapan kişilerdir.

DÖRDÜNCÜ KAT (Teftiş kontrol tabakası)

Bütün hizmeti (legal ve illegal) denetler, bağlılık ve itaat derecesine girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler, örgüte çocuk yaşta kazanılanlardan seçilir. Örgüte sonradan seçilenler, bu katta ve daha üst katlarda görev alamazlar.

BEŞİNCİ KAT (Organize eden tabaka)

Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanırlar. Örgüt liderleri tarafından atanan ve devletteki yapıyı organize edip yürüten kişilerdir.

ALTINCI KAT (Has tabaka)

Örgüt elebaşısı tarafından bizzat atanan ve lider ile alt tabakaların irtibatını sağlayan, örgüt içi görev değişiklikleri yapıp azillere bakan kişilerdir.

YEDİNCİ KAT (Kurmay tabaka)

Örgüt lideri tarafından doğrudan seçilen ve 17 kişiden oluşan örgütün en üst kadrosudur.

