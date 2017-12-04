Yargıtay’ın yapısı bu kez KHK ile değiştirilecek

Yargıtay’a 12 yıl görev yapacak en az 60 yeni üye daha seçilecek. Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Daireleri üyelerinden oluşan Ceza Genel Kurulu üyeliği sabit hale getirilecek...

Darbe girişimi sonrası gerçekleştirilen tasfiyelerde Yargıtay'da FETÖ etkinliğinin kırılmasının ardından hükümet bir kez daha harekete geçti. Hükümet FETÖ soruşturmalarından kaynaklı artan iş yükünü gerekçe gösterse de değişikliğin altında Yargıtay'daki sosyal demokrat ve milliyetçi kökenli üyelerin gücünün kırılmak istenmesinin yattığı belirtiliyor. İşte Yargıtay'daki yeni değişiklikler:

SABİT ÜYELİK: Çalışma kapsamında Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu üyeliklerinin müstakil hale getirilmesi ön görülüyor. Buna göre, hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşan Hukuk Genel Kurulu ile ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşan Ceza Genel Kurulu üyelikleri “sabit üyelik” haline getirilecek. Yeni düzenleme ile genel kurullarda üyelerin, sürekli ve daire üyesi olmaksızın görev yapmaları öngörülüyor. Yani Ceza ve Hukuk Genel Kurulu üyelerinin yalnızca bu görevi yapmaları sağlanıyor.

EN AZ 60 YENİ ÜYE: Özellikle Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay'ın ilgili dairelerinde görülen davaların temyiz istemlerine bakacak olması nedeniyle ilerleyen süreçte iş yükünün ciddi oranda artacağı belirtiliyor. Bu gerekçeyle yola çıkan Adalet Bakanlığı'nın gündeme aldığı değişikliğe göre, ortaya çıkacak açığın kapatılması için Yargıtay'a 60 ila 100 arasında yeni üye seçilecek. Yargıtay Kanunu'nda yapılacak değişikliğin ardından yeni üyeleri Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli yargı hakim ve savcılarından meslekte 20 yılını dolduranlar arasından seçecek. Yeni isimler de 12 yıllığına üye olacak. Düzenlemenin, kısa süre içinde yayımlanması beklenen kanun hükmünde kararname ile de hayata geçirilebileceği konuşuluyor.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULACAK: Her ne kadar Ceza ve Hukuk Genel Kurullarında artan ve artmaya devam edecek olan iş yükü gerekçe gösterilse de çalışmanın arkasındaki bir diğer nedenin, Yargıtay'daki sosyal demokrat ve milliyetçi görüşe sahip grupların etkinliğinin azaltılması olduğu belirtiliyor. Yargıtay'da daha önce bazı daire başkanlarının seçiminde sosyal demokratlarla milliyetçilerin iş birliği yaparak AKP'ye yakın üyeleri desteklememesinin de bu kararda etkili olduğu kaydediliyor. Atanacak yeni üyelerle AKP'nin üye çoğunluğunu ele geçirerek, daire başkanlıkları seçimlerinde de istediği sonucu almayı hedeflediği ifade ediliyor.