Yarım milyonluk zümrüt operasyonu!

İstanbul Polisi, kaçak yollarla zümrüt getirerek pazarlamaya çalışan İran uyruklu M.Ç. ile 3 şüpheli ile gözaltına aldı. Alıcı kılığında pazarlık yapan polis ekipleri yaklaşık yarım kilo zümrüt ve bir miktar para ele geçirdi.

İstanbul Polisi, kaçak yollarla zümrüt getirerek pazarlamaya çalışan İran uyruklu M.Ç. ile 3 şüpheli ile gözaltına aldı. Alıcı kılığında pazarlık yapan polis ekipleri yaklaşık yarım kilo zümrüt ve bir miktar para ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu bir kişinin ham zümrüt satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İranlı şüpheliye ulaşarak kendilerini alıcı olarak tanıttı. Şüpheliyle telefonla görüşerek güven sağlayan polisler, önceki gün görüşme talep etti. İranlı şüphelinin kaldığı otel yakınlarındaki bir kafede buluşma sağlandı.

İranlı M.Ç., bir süre sohbet sonrasında, yanında getirdiği az miktardaki zümrütü, alıcı kılığındaki polislere gösterdi. Gramına kaç lira alabileceğini soran şüpheli, elinde yüklü miktarda işlenmemiş zümrüt olduğunu da belirtti.

Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı. Ekipler, değerli taş kaçakçısının kaldığı otele giderek odasında arama yaptı. Aramalarda, bir valiz içerisinde çeşitli boyutlarda zümrüt ele geçirildi.İranlı şüpheli ve daha önce satış için buluşma sağladığı 3 kişi gözaltına alındı.

Toplam ağırlığı 487 gram olan zümrütler, fiyatının tespiti için Kuyumcular Odası tarafından oluşturulan bilirkişi heyetine gönderildi. Ele geçirilen zümrütlerin yaklaşık yarım milyon lira olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.