Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü!

3 Aralık günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe dayanmaktadır. Hükümet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte güne özel kutlamalar yapılır...

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel açıklamaları ve düzenlenen etkinlikleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte Devlet Personel Başkanlığı’ndan ve çeşitli belediyelerden konuya ilişkin açıklamalar ve etkinlikler…

Anayasamızda yer verilen “Sosyal bir hukuk Devleti” olabilmenin gereği olarak Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın, müreffeh bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlayarak toplum içerisinde daha çok bulunmaları, eğitim haklarını kullanabilmeleri, istihdama katılarak üreten ve ülkesine katma değer yaratan bir insan olabilmeleri için çok önemli adımları hayata geçirmiştir.

Bu projeler neticesinde, engelli vatandaşlarımız spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda kendilerini ispatlamış ulusal ve uluslar arası platformda bir çok başarılara imza atmışlardır.

Engellilerin kamu kurumlarında memur statüsünde istihdam edilmelerinin takip ve denetiminden sorumlu bir Kurum olan Başkanlığımız da kamu kurumlarında daha iyi şartlarda ve daha fazla sayıda engelli memur istihdam edilmesi için gerek vatandaşlarımızdan gerek engelli sivil toplum kuruluşları tarafından gelen talepler doğrultusunda engelli memur istihdamına yönelik önemli projeler geliştirmiştir.

Çalışma azmi, cesareti ve fedakârlıklarıyla ülkemiz için her türlü özveriden kaçınmayacaklarını her şart ve ortamda daha önce de defalarca ispatlamış olan engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hangi hizmetler sunulursa sunulsun, ne yapılırsa yapılsın onların haklarının ödenemeyeceği de aşikardır.

Bu duygu ve düşünceler ile her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu bilinciyle, 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyoruz.

Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi; ” Asıl engel yürektedir ve biz biliyoruz ki engelleri beraber aşabiliriz. Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Belediyemiz hizmetlerini planlarken her zaman engelli vatandaşlarımızı da düşündük ve düşünmeye devam ediyoruz. Belediyenin kuruluşundan bugüne kadar Efeler ilçesinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalıştık. Fiziki engelleri ortadan kaldırarak onların yaşamlarını bir nebze kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelsiz bir Efeler hedefliyor ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza desteğimiz artarak devam edecek. Hepimizin engelli adayı olduğumuzu ve korunması gerekenin engelli vatandaşlarımız değil, engelli vatandaşlarımızın hakları olduğunu unutmamalıyız. Unutmayın ki Efeler Belediyesi sadece 3 Aralık'ta değil, her gün sizlerle beraberdir.”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, valiliğin düzenlediği etkinlikte, engellerine rağmen farkındalık oluşturan kişilerle söyleşi yapıldı.

Valilik bünyesindeki İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından düzenlenen program İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapıldı.

Burada konuşan İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru, katılıma olan ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, temel hedeflerinin bütün vatandaşların kendi başlarına hayatlarına devam etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Engelli bireyleri üreten ve kendine yeten bir hale getirebilmenin temel amaçları olduğunu aktaran Doğru, “Bu amaçtan hareket ederek engelli bireylerin eğitimi bizler için çok önemlidir. Çünkü eğitim alan bir engelli üretici bir konuma gelecek ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilerek kendini gerçekleştirmiş olacaktır. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerinin sağlanması devletimizin öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Fakat engellilerin üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri noktasında sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana görev düşüyor.” dedi.

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