Son dakika… Yarın geliyor, günlerce gitmeyecek! Haberler Meteoroloji’den

Hafta sonu yağmurla geliyor, Meteoroloji'den gelen en son verilere göre yarın yurda giriş yapacak olan yağışlı hava günlerce gitmeyecek. Hafta sonu planlarını yapmaya başlayanlar için haberler kötü, hafta sonu yağışla geçecek ve yağmur önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek. İşte günün hava durumu detayları ve 5 günlük haritalı Meteoroloji verileri...

Son birkaç gündür yurt genelinde açık devam eden hava yarından itibaren değişecek. Meteoroloji’den yağmur haberi geldi, son verilere göre günlerce güneşe hasret kalacağı. Yarın sabahtan itibaren Trakya üzerinden yurdu etkisi almaya başlayacak olan yağışlı hava yarın Marmara ve Ege Bölgesi’nin tamamına yağış bırakacak.

İL İL HAVA DURUMU

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

Ege Bölgesi’nin kuzeyi ve Marmara Bölgesi’nin tamamında pazar günü yoğun yağmur bekleniyor. Sağanak yağmur İstanbul’u da etkileyecek ancak pazar gününe denk gelmesi sebebiyle trafiğe yoğun bir etkisi olması beklenmiyor.

YAĞMURLU HAFTA GELİYOR…

Cumartesi günü başlayacak olan yağışlar hafta ortasına kadar yurdun doğusuna doğru ilerleyerek devam edecek. İşte Meteoroloji’nin 5 günlük haritalı hava durumu tahmini…



SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK!

Yağmurla beraber sıcaklıklar da adım adım düşecek. Pazar gününden itibaren hızla düşmeye başlayan sıcaklıklar kış mevsimini hissettirecek. İstanbul’da pazar günü 17 derecenin üzerinde seyredecek olan sıcaklıklar pazartesi günü 10 dereceye kadar düşecek.