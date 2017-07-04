Yarın hava nasıl olacak? (5 Temmuz hava durumu)

5 Temmuz hava durumu belli oldu. Büyük bir merakla yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabını arayan vatandaşlarımız için 5 Temmuz hava durumunu derledik. İşte bölge bölge 5 Temmuz hava durumu...

Aşırı sıcaklar sonrası birkaç gündür serin hava ile bir nebze olsun ferahlayan vatandaşlar yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. Bizler de sizler için 5 Temmuz hava durumunu araştırdık. İşte yurdun tüm bölgelerinde 5 Temmuz hava durumu…

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

5 Temmuz’da Marmara ve Ege bölgelerinde serinlik sürmeye devam edecek. Marmara’nın Karadeniz kıyılarında rüzgar kuvvetli olacak, sıcaklık artsa da rüzgar kuzey yönlerden esecek. Sıcaklık artışı küçük küçük de olsa devam edecek.

Akdeniz ve İç Anadolu ise yarını yine güneşli geçirecek ancak önceki günlere göre sıcaklık düşecek. Akdeniz’de 35-36 derece civarında seyredecek olan sıcaklık İç Anadolu’da 30 derece olacak.

Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu kesimleri ise yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Güneydoğu ise 40 derecenin altına inmeyecek.

5 TEMMUZ HAVA DURUMU