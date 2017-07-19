Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? (20 Temmuz hava durumu)

20 Temmuz hava durumu belli oldu. Milyonlarca vatandaş bir süredir etkisini sürdüren serin havaların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji 20 Temmuz hava durumunu açıkladı. Peki yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Birkaç gündür yurdun dört bir yanında serin hava etkili. Vatandaşlar bu havanın daha ne kadar süreceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Temmuz hava durumunu açıkladı. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte il il bölge bölge 20 Temmuz hava durumu…

20 TEMMUZ HAVA DURUMU

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre bugün ülkenmiizn kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve Karabük, Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Diğer yerler ise bu bölgelere oranla daha az bulutlu olacak ve açık geçecek.

Hava sıcaklığında ise Kuzeydoğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece arasında bir sıcaklık düşüşü bekleniyor. Diğer yerlerde pek bir değişiklik beklenmiyor.

BAZI ÖNEMLİ İLLERİMİZDE 20 TEMMUZ HAVA DURUMU

ISTANBUL 20°C, 28°C

IZMIR 23°C, 34°C

ANKARA 17°C, 29°C

BURSA 17°C, 30°C

ANTALYA 27°C, 32°C

ADANA 25°C, 36°C

SAKARYA 20°C, 28°C

KONYA 20°C, 32°C

TRABZON 24°C, 28°C

ERZURUM 13°C, 31°C

GAZİANTEP 22°C, 28°C

DIYARBAKIR 20°C, 41°C