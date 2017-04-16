Yasak kalkar kalkmaz sonuçlar Sozcu.com.tr’de

Türkiye referanduma sonuçlarına kilitlendi. YSK'nın yasakları 21:00'a kadar sürecek. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırılma saatini öne çekmesinin ardından ilk sonuçlar Sozcu.com.tr'de olacak.

Türkiye nefesini tuttu 16 Nisan Referandumu sonuçlarını bekliyor. Referandum sandıklarının 32 Doğu illinde 16:00’da kapanmasının ardından Batı’daki sandıklar da 17:00’da kapanacak. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım süreci başlayacak. YSK’nın seçim yasakları saat 21:00’a kadar devam edecek. Radyo, televizyon ve internetteki yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar Sozcu.com.tr’de olacak.